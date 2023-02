Südafrika ruft wegen Energie-Krise nationalen Notstand aus

Kapstadt/Johannesburg (Reuters) - Angesichts der anhaltenden Energie-Krise in Südafrika hat Präsident Cyril Ramaphosa am Donnerstag den nationalen Notstand ausgerufen.

Die Wurzeln der Krise reichten Jahre zurück, sagte Ramaphosa in seiner Rede zur Lage der Nation vor dem Parlament. Der Notstand erlaubt der Regierung unter anderem alternative Beschaffungsverfahren. Der staatliche Versorger Eskom setzt die schlimmsten kontrollierten Stromausfälle in der Geschichte des Landes um. Haushalte und Geschäfte müssen jeden Tag mehrere Stunden ohne Elektrizität auskommen. Die Ausfälle dürften dem afrikanischen Staat in diesem Jahr zwei Prozentpunkte Wirtschaftswachstum kosten.

