Südafrikas Präsident: 'Geloben Solidarität mit Palästinensern'

JOHANNESBURG (dpa-AFX) - Mit Palästinensertüchern um den Hals haben Südafrikas Präsident Cyril Ramaphosa und seine Regierungspartei ANC den Menschen im Gazastreifen ihre Solidarität zugesichert. "Wir verpflichten uns zur Solidarität mit dem palästinensischen Volk", sagte Ramaphosa am Samstag auf einer Pressekonferenz in der Stadt Boksburg östlich von Johannesburg. Ramaphosa veröffentlichte ein Video der Ansprache auf der Plattform X, früher Twitter.

"Wir stehen hier, weil wir zutiefst besorgt sind über die Gräueltaten, die sich im Nahen Osten ereignen", sagte Ramaphosa weiter. Er spreche sowohl den Menschen in Israel, als auch den Palästinensern sein Beileid aus. Seine Partei, die in Südafrika gegen das Apartheid-System gekämpft habe, stehe an der Seite der Palästinenser. Der einzige Ausweg für die Probleme im Nahen Osten sei die Zwei-Staaten-Lösung.

Zu dem Aufruf des israelischen Militärs an mehr als eine Million Menschen, den nördlichen Gazastreifen zu verlassen, sagte Ramaphosa, es handle sich um "eine ernste und besorgniserregende Angelegenheit (...), die am Ende fast einem Völkermord gleichkommt". Südafrika sei bereit, sich auf neutraler Basis an einer friedlichen Lösung des Konfliktes zu beteiligen./alz/DP/he