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KI HOLDINGS Aktie

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WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003

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12.05.2026 07:48:00

Südkorea: Börse stürzt wegen Ruf nach KI-Gewinnbeteilung der Bevölkerung ab

Südkoreas Wirtschaft profitiert besonders vom KI-Boom und die Debatte über den Umgang mit den Gewinnen wird lauter. Jetzt hat ein Vorschlag für Unruhe gesorgt.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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