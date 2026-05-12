KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
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12.05.2026 07:48:00
Südkorea: Börse stürzt wegen Ruf nach KI-Gewinnbeteilung der Bevölkerung ab
Südkoreas Wirtschaft profitiert besonders vom KI-Boom und die Debatte über den Umgang mit den Gewinnen wird lauter. Jetzt hat ein Vorschlag für Unruhe gesorgt.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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