Samsung Aktie
WKN: 888322 / ISIN: KR7005930003
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20.05.2026 14:27:00
Südkorea: Samsung droht ein historischer Generalstreik wegen Halbleiter-Boni
Der Elektronikkonzern Samsung erzielt Rekordgewinne, die Gewerkschaften kalkulieren schon mal einen durchschnittlichen Jahresbonus von rund 350.000 Euro für Mitarbeitende in der Halbleiter-Abteilung. Doch es gibt Streit.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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