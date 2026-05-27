Samsung Aktie
WKN: 888322 / ISIN: KR7005930003
|
27.05.2026 11:36:00
Südkorea: Samsung-Mitarbeiter bekommen Rekordboni von mehreren Hunderttausend Euro
Die Samsung-Gewerkschaft in Südkorea verzichtet auf den angedrohten 18-tägigen Streik. Dafür erhalten die Mitarbeiter des Konzerns im Schnitt Pro-Kopf-Boni in Höhe von mehreren Hunderttausend Euro.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!