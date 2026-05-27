Samsung Aktie

Samsung für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 888322 / ISIN: KR7005930003

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27.05.2026 11:36:00

Südkorea: Samsung-Mitarbeiter bekommen Rekordboni von mehreren Hunderttausend Euro

Die Samsung-Gewerkschaft in Südkorea verzichtet auf den angedrohten 18-tägigen Streik. Dafür erhalten die Mitarbeiter des Konzerns im Schnitt Pro-Kopf-Boni in Höhe von mehreren Hunderttausend Euro.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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