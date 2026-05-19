Starbucks Aktie
WKN: 884437 / ISIN: US8552441094
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19.05.2026 17:06:00
Südkorea: Starbucks ruft »Panzertag« aus - an Gedenktag von Militärverbrechen
Anfang der Achtzigerjahre ließ die südkoreanische Militärdiktatur Studierendenproteste niederschlagen. Hunderte sollen gestorben sein. Ausgerechnet diesen Jahrestag beging Starbucks mit einem verunglückten Wortspiel.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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