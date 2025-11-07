Südkorea: Nordkorea feuert Rakete Richtung Ostküste ab

PJÖNGJANG/SEOUL (dpa-AFX) - Nordkorea hat eine ballistische Rakete entlang der Ostküste des Landes abgefeuert. Wie Südkoreas amtliche Nachrichtenagentur unter Berufung auf den Generalstabschef in Seoul berichtete, soll das Projektil in Richtung Japanisches Meer (koreanisch: Ostmeer) geflogen sein. Weitere Informationen, etwa zum Raketentyp oder der Flugweite, sind bislang nicht bekannt. Zuletzt hatte das nordkoreanische Militär Ende Oktober mehrere ballistische Kurzstreckenraketen abgefeuert.

Laut Berichten dürfte es sich bei Nordkoreas jüngstem Raketentest um eine Reaktion auf aktuelle Sanktionen aus Washington handeln. Das US-Finanzministerium hatte am Dienstag (Ortszeit) acht nordkoreanische Individuen sowie zwei Organisationen auf seine Sanktionsliste gesetzt. Ihnen wird Geldwäsche und Cyberkriminalität vorgeworfen./fkr/DP/zb