19.04.2026 08:34:38

Südkorea: Nordkorea testet erneut ballistische Raketen

TOKIO/SEOUL (dpa-AFX) - Nordkorea hat nach südkoreanischen Angaben erneut mehrere ballistische Raketen getestet. Die Geschosse seien in östliche Richtung abgefeuert worden, gab das südkoreanische Militär laut Nachrichtenagentur Yonhap am frühen Morgen bekannt. Genauere Angaben zur Anzahl und Typ der Raketen waren zunächst nicht bekannt.

Auch das japanische Verteidigungsministerium in Tokio meldete den Start einer mutmaßlich ballistischen Rakete durch Nordkorea. Japanische Angaben sprachen zunächst von einem einzelnen Geschoss.

Das Land hatte erst am 8. April nach dem Start mehrerer Kurzstreckenraketen einen ballistischen Flugkörper abgefeuert. Nordkorea ist es gemäß mehrerer Resolutionen des UN-Sicherheitsrats grundsätzlich untersagt, ballistische Raketen abzufeuern./ln/DP/zb

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