Südkorea und USA beenden einwöchige Übungen nahe nordkoreanischer Grenze

Seoul (Reuters) - Ungeachtet der jüngsten Warnungen aus Nordkorea haben Südkorea und die USA ihre einwöchigen Militärübungen nahe der koreanischen Grenze wie geplant abgehalten.

Die gemeinsamen Gefechtsübungen mit schweren Waffen dienten dazu, die Kampfbereitschaft zu testen und zu verbessern, indem ein feindlicher Angriff simuliert wurde, teilte Südkorea am Donnerstag mit. Die Übungen begannen am 29. Dezember und endeten am Donnerstag. Nordkorea bezeichnete die Militärübungen als "rücksichtslose Kriegsmanöver" und verspottete Südkorea dafür, die Vorherrschaftsansprüche der USA zu unterstützen, "obwohl es keine Chance hat, zu gewinnen oder zu überleben". "Mit dem Konfrontationsinstinkt tief in ihren Knochen haben die Marionetten das neue Jahr wieder mit einer aggressiven, kriegerischen Entscheidung eingeläutet", hieß es in einem Kommentar der staatlichen nordkoreanischen Nachrichtenagentur KCNA. 2024 sei daher das Jahr mit dem höchsten Konfliktrisiko.

An den gemeinsamen Übungen waren nach Militärangaben mehr als 110 Großkampfwaffen beteiligt, darunter Panzer der südkoreanischen Armee, Flugabwehrartillerie und Erdbewegungsmaschinen, unterstützt von Kampfflugzeugen und gepanzerten Kampffahrzeugen der US-Armee. Die südkoreanische Marine führte Schießübungen und U-Boot-Manöver in den Gewässern durch, an denen Zerstörer, Fregatten und Korvetten beteiligt waren.

Angesichts der eskalierenden Spannungen auf der koreanischen Halbinsel haben die Verbündeten Umfang und Intensität ihrer gemeinsamen Übungen im vergangenen Jahr drastisch erhöht. Die USA haben ihre Militärpräsenz in der Nähe der koreanischen Halbinsel verstärkt und unter anderem ein Atom-U-Boot, Flugzeugträger und große Bomber stationiert. Die Regierung in Pjöngjang testete 2023 sowohl ballistische Langstreckenraketen als auch taktische Waffen, die Ziele im Süden und im Pazifik erreichen können.

