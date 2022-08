Südkorea und USA beginnen Militärübungen

Seoul (Reuters) - Südkorea und die Vereinigten Staaten haben am Montag mit ihren jährlichen gemeinsamen Militärübungen begonnen.

Auch sei das Feldtraining wegen der Erhöhung der Bereitschaft angesichts der verstärkten Waffentests Nordkoreas wieder Teil der Übungen, erklärten südkoreanische Regierungsvertreter am Montag. Die noch bis zum 1. September andauernden Sommerübungen namens Ulchi Freedom Shield waren auf Dringen des südkoreanischen Präsidenten Yoon Suk Yeol wieder aufgenommen worden. Er hatte bei seinem Amtsantritt im Mai angekündigt, die gemeinsamen Übungen zu "normalisieren" und die Abschreckung gegen Nordkorea zu verstärken. In den vergangenen Jahren waren die Militärmanöver wegen der Corona-Pandemie und den Bemühungen von Yoons Vorgänger um eine Wiederaufnahme der Gespräche mit der Regierung in Pjöngjang zurückgefahren worden. Nordkorea betrachtet die Militärübungen als Probelauf des Südens für eine Invasion.