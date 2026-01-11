Südkorea will Drohnenflug nach Nordkorea untersuchen

SEOUL (dpa-AFX) - Südkorea hat nach der von Nordkorea reklamierten Luftraumverletzung durch eine Drohne eine Untersuchung angekündigt. Die Regierung wollte sich den jüngsten Drohnen-Vorfall zusammen mit dem Militär und der Polizei ansehen, teilte das Büro für nationale Sicherheit laut Südkoreas amtlicher Nachrichtenagentur Yonhap mit. Ergebnisse würden umgehend veröffentlicht. Die Regierung habe nicht die Absicht gehabt, den Norden zu verärgern oder zu provozieren, hieß es weiter.

Zuvor hatte die mächtige Schwester von Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un, Kim Yo Jong, über die staatliche Nachrichtenagentur KCNA eine Erklärung aus Seoul für die Vorfälle gefordert. Sollte sich Südkorea in Zukunft erneut für Provokationen gegen Pjöngjang entscheiden, werde es niemals mit den schrecklichen Folgen fertig werden, die dies mit sich bringe, teilte sie darin weiter mit.

Pjöngjang hatte Südkorea beschuldigt, mit einem Drohnenflug die Souveränität Nordkoreas verletzt zu haben. Eine Überwachungsdrohne soll am 4. Januar wichtige Anlagen in Nordkorea gefilmt haben. Nordkoreas Militär hatte das Flugobjekt laut KCNA innerhalb des eigenen Luftraums abgeschossen. Die Angaben lassen sich nicht unabhängig überprüfen.

Zudem sprach Nordkorea von einem ähnlichen Fall im September vergangenen Jahres. Südkoreas Verteidigungsminister Ahn Gyu Back bestritt eine Beteiligung der Armee in beiden Fällen./jon/DP/zb