SK hynix Aktie
WKN DE: A1JWRE / ISIN: US78392B1070
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09.07.2026 13:15:00
Südkoreanischer Chipkonzern SK Hynix vor zweitgrößter Aktienplatzierung der Welt
Der Hersteller von Speicherchips steht vor einer fast 25 Milliarden Dollar schweren Aktienplatzierung. Der Emissionserlös soll in neue Werke und Anlagen fließenWeiter zum vollständigen Artikel bei derStandard.at
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