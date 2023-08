Südkoreas Militär: Nordkorea feuert Kurzstreckenraketen ab

SEOUL (dpa-AFX) - Nordkorea hat nach Angaben des Militärs in Südkorea erneut zwei Kurzstreckenraketen in Richtung offenes Meer abgefeuert. Die Starts der ballistischen Raketen seien in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (Ortszeit) in der Nähe der Hauptstadt Pjöngjang erfolgt, teilte der Generalstab in Seoul mit. Der Raketenabschuss wurde in Südkorea auch als Zeichen des Protests gegen laufende Militärübungen der Streitkräfte Südkoreas und der USA gesehen. Die Raketen flogen den Angaben zufolge etwa 360 Kilometer weit in Richtung Japanisches Meer (koreanisch: Ostmeer), wo sie ins Wasser stürzten.

Südkoreas Militär warf Nordkorea eine erneute Provokation vor. Dem von Machthaber Kim Jong Un regierten Land ist der Start ballistischer Raketen jeglicher Reichweite durch UN-Beschlüsse untersagt, auch wenn es sich nur um Übungen handeln sollte. Solche Raketen können je nach Bauart auch mit einem Atomsprengkopf ausgerüstet werden.

Die Streitkräfte würden ihre Übungen mit den USA uneingeschränkt fortsetzen, erklärte Südkoreas oberste Kommandobehörde. Am Mittwoch unternahmen beide Länder demnach eine Luftwaffenübung über dem Gelben Meer zwischen der koreanischen Halbinsel und China. Dabei kam neben Kampfjets auch mindestens ein B-1B-Überschallbomber zum Einsatz. B-1B-Bomber werden in ihrer jetzigen Ausführung - im Unterschied etwa zu B-52-Bombern - nicht mehr zum Transport von Atomwaffen eingesetzt.

Die Luftwaffenübung fand in Verbindung mit dem gemeinsamen Sommermanöver "Ulchi Freedom Shield" statt, das am Donnerstag nach elf Tagen abgeschlossen werden soll. Nordkorea wirft den USA und Südkorea regelmäßig vor, mit ihren Militärübungen einen Angriff vorzubereiten - was von beiden Ländern bestritten wird. Nordkorea hat nach einer beispiellosen Raketentestserie im vergangenen Jahr auch in diesem Jahr wieder mehrfach Raketen und Lenkflugkörper getestet./dg/DP/jha