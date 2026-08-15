Südlibanon: Tote bei Angriff auf Hisbollah-Ziel

BEIRUT/TEL AVIV (dpa-AFX) - Bei einem israelischen Luftangriff im Südlibanon sind nach Angaben des Gesundheitsministeriums in Beirut mindestens sieben Menschen getötet und zwei weitere verletzt worden. Demnach wurde ein Haus in den Außenbezirken der Stadt Ansar getroffen.

Die israelische Armee bestätigte den Militäreinsatz. Ziel sei ein Stützpunkt der "Hisbollah-Terrororganisation" gewesen. Der Angriff erfolgte laut israelischem Militär als Reaktion auf einen vorherigen Beschuss von Soldaten am Ali-al-Taher-Pass. Dieser liegt in einer von Israel einseitig erklärten "Sicherheitszone" im Südlibanon.

Ein vor Ort anwesender dpa-Fotograf berichtete, auch Anwohner hätten von einem Hisbollah-Stützpunkt gesprochen. Aufnahmen in einigen Bereichen des zerstörten Hauses, von einem zerstörten Auto und einem gegenüberliegenden, bewaldeten Tal seien verboten worden.

Israel als auch die proiranische Hisbollah werfen sich gegenseitig regelmäßig Verstöße gegen eine Waffenruhe vor. Israel hat nach eigenen Angaben einseitig eine "Sicherheitszone" im Südlibanon verfügt, um Angriffe der Hisbollah auf den Norden des Landes zu verhindern. Das von Israel kontrollierte Areal umfasst nach geografischen Berechnungen libanesischer Medien rund 620 Quadratkilometer. Dies entspricht einem Anteil von etwa sechs Prozent der Fläche des Landes./da/DP/zb