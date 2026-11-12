12.11.2026 16:58:38

Südwesten will Meisterprämie auf 3.000 Euro verdoppeln

STUTTGART (dpa-AFX) - Die grün-schwarze Landesregierung will die handwerkliche Ausbildung aufwerten: Die Meisterprämie wird in Zukunft von 1.500 Euro auf 3.000 Euro erhöht, wie die beiden Regierungsfraktionen in Stuttgart nach einer Sitzung des Finanzausschusses gemeinsam mitteilten. Die Verdoppelung der Prämie solle im Laufe des Jahres 2027 erfolgen. Zugleich solle der Zeitraum für die Beantragung des Meistergründungszuschusses verlängert werden. Das ist ein Förderprogramm des Landes für Jungmeisterinnen und Jungmeister, die sich mit einem Handwerksbetrieb selbstständig machen wollen.

Die wirtschaftspolitische Sprecherin der Grünen-Fraktion, Sarah Hagmann, sagte: "Ob Bäckerei, Elektrobetrieb oder Schreinerei: Das Handwerk hält unser Land am Laufen." Deshalb schnüre man im Haushalt ein umfassendes Paket, um die handwerklichen Betriebe zu stärken. Ihre Kollegin von der CDU-Fraktion, Katrin Schindele, erklärte, wer einen Handwerksbetrieb gründe oder übernehme, nehme seine Zukunft selbst in die Hand und trage Verantwortung für andere. "Diesen Unternehmergeist braucht Baden-Württemberg. Mit der höheren Meisterprämie stärken wir den Aufstieg durch Leistung. Mit mehr Zeit beim Meistergründungszuschuss erleichtern wir den Schritt in die Selbstständigkeit."

Viele Branchen klagen über spürbaren Nachwuchsmangel. Nach Angaben des Handwerks fehlen in Baden-Württemberg tausende Fachkräfte - von Elektrikern über Bäcker bis zu Heizungsbauern. Verbände fordern deshalb schon länger eine bessere finanzielle Unterstützung der Meisterausbildung und mehr gesellschaftliche Anerkennung für handwerkliche Berufe.

Die geplante Verdopplung der Meisterprämie und die angestrebte Verlängerung des Antragszeitraums für das Förderprogramm von 24 auf 48 Monate ist Teil des neuen Landeshaushalts, über den der Landtag Mitte Dezember noch endgültig abstimmen muss./ols/DP/zb

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