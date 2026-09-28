Südzucker Aktie
WKN: 729700 / ISIN: DE0007297004
|Halbjahreszahlen
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28.09.2026 11:17:00
Südzucker-Aktie deutlich fester: Überzeugendes zweites Quartal - Konzern hebt Jahresziele an
Für das laufende Geschäftsjahr 2026/27 hob das Unternehmen das untere Ende der Ergebnisprognose an und erwartet nun einen operativen Gewinn von 540 bis 680 Millionen Euro. Zuletzt war der Konzern von 480 bis 680 Millionen Euro ausgegangen im Vergleich zu dem Vorjahreswert von 535 Millionen Euro.
Zudem erhöhte der Konzern seine Umsatzprognose für das laufende Geschäftsjahr erneut. Die Spanne für die Erlösprognose wurde an beiden Enden um 200 Millionen Euro auf 8,3 Milliarden bis 8,7 Milliarden Euro angehoben. Im vergangenen Geschäftsjahr hatte Südzucker 8,4 Milliarden Euro umgesetzt. Die von Bloomberg befragten Experten haben beim Umsatz bisher im Schnitt Erlöse von knapp 8,4 Milliarden Euro sowie einen operativen Gewinn von 602 Millionen Euro auf dem Zettel.
Im XETRA-Handel zieht die Südzucker-Aktie daraufhin um kräftige 5,26 Prozent auf 12,80 Euro an und führt mit weitem Abstand den SDAX an.
/mne/stk
MANNHEIM (dpa-AFX)
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