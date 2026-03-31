Südzucker Aktie
WKN: 729700 / ISIN: DE0007297004
|Analystenlob
|
31.03.2026 08:19:00
Südzucker-Aktie: Ethanol-Boom treibt Neubewertung
Die britische Investmentbank Barclays hat Südzucker gleich um zwei Schritte von "Underweight" auf "Overweight" hochgestuft und das Kursziel von 9 auf 15 Euro angehoben. Wegen des globalen Ölpreisschocks seien die Ethanolpreise deutlich gestiegen, während sich die Fundamentaldaten für Zucker im Vorfeld der EU-Preisanpassungen im Jahr 2026 verbesserten, schrieb Alex Sloane in einer am Dienstag vorliegenden Neubewertung. Dies dürfte die Gewinne in den beiden kommenden Jahren klar steigern und die operativen Risiken verringern. Trotz des deutlichen Kursanstiegs seit Beginn des Iran-Kriegs notiere die Aktie immer noch 35 Prozent unter ihren Hochs aus dem Jahr 2023. Wenn die Kurserholung wie von ihm erwartet verlaufe, bedeute das immer noch eine günstige Bewertung.
/rob/gl/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.03.2026 / 19:34 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.03.2026 / 03:00 / GMT
LONDON (dpa-AFX)
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