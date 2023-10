Südzucker-Aktie fällt schlussendlich: Südzucker hat erneut Ergebnisprognose angehoben

Damit erhöht der Konzern bereits zum zweiten Mal in diesem Jahr seine Ergebnisprognose. Aber nicht in alle Segmente laufen rund.

Die Mannheimer erwarten nun für 2023 ein operatives Ergebnis zwischen 900 Millionen Euro und einer Milliarde Euro. Bisher hatte der Konzern 850 bis 950 Millionen Euro auf dem Zettel. Beim Umsatz wird das Management allerdings etwas vorsichtiger: Bisher hatte die Konzernführung mit Erlösen zwischen 10,4 bis 10,9 Milliarden Euro gerechnet, jetzt wurde die Spanne auf 10,0 bis 10,5 Milliarden Euro gesenkt. Damit läge der Umsatz aber immer noch über dem Vorjahreswert, hieß es.

Im Zuckergeschäft stieg der Erlös im zweiten Halbjahr trotz rückläufiger Absatzmengen deutlich. Die Mengen waren vor allem wegen der schlechten Ernte infolge der Trockenheit im Jahr 2022 zurückgegangen. Höhere Preise konnten diese Rückgänge allerdings mehr als ausgleichen. Die gestiegenen Preise waren auch der Haupttreiber im Segment Spezialitäten. Dem Konzern gelang es in diesem Jahr besser, die Belastungen durch gestiegene Rohstoff-, Verpackungs- und Energiekosten an den Markt weiterzugeben.

Beim Geschäft mit Biosprit bei der Tochter CropEnergies musste Südzucker wie bereits am Mittwoch berichtet Rückgänge verbuchen. Im Vergleich zum Vorjahr haben sich die Preise für Ethanol normalisiert, dazu belasteten planungsmäßige Wartungsstillstände und daraus resultierende sinkende Absatzmengen die Erlöse.

Im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres bis Ende August steigerte der Konzern seinen Umsatz um knapp ein Zehntel auf fast 5,1 Milliarden Euro. Das operative Ergebnis stieg in diesem Zeitraum von 316 Millionen Euro auf 592 Millionen Euro. Gerade im Zuckergeschäft konnte der Konzern trotz rückläufiger Absatzmengen dank Preiserhöhungen deutlich zulegen.

So reagiert die Südzucker-Aktie

Kräftige Schwankungen bei Südzucker nach Halbjahreszahlen: Nachdem die Papiere der Mannheimer am Morgen zunächst um mehr als sechs Prozent angesprungen waren, rutschten sie zwischenzeitlich leicht ins Minus, bevor wieder Käufer die Oberhand gewannen. Zum Handelsschluss ging es dann 1,5 Prozent abwärts auf 13,75 Euro.

Bereits zum zweiten Mal in diesem Jahr haben die Mannheimer ihr Ergebnisziel für das Gesamtjahr aufgestockt - wenn auch bei etwas gesunkener Umsatzprognose. Der Gewinn aus dem Zuckergeschäft habe die Erwartungen im zweiten Geschäftsquartal klar übertroffen, so ein Marktteilnehmer. Starke Vertragsabschlüsse legten auch die Basis für das kommende Geschäftsjahr. Der Ethanol-Bereich bleibe aber schwierig. Papiere der Ethanol-Tochter CropEnergies hatten tags zuvor positiv auf eigene Zahlen reagiert. Am Donnerstag stagnierten sie nun auf ihrem erhöhten Vortagsniveau.

Warburg-Analyst Oliver Schwarz erwartete in seiner ersten Reaktion auf die Zahlen von Südzucker Applaus der Anleger für das zweite Geschäftsquartal, aber weniger Begeisterung über den Ausblick für das zweite Halbjahr. Denn hier werde das Unternehmen aufgrund höherer Produktionskosten wohl unter dem Niveau der ersten sechs Monate liegen. Insgesamt will Schwarz seine Prognosen aber aufstocken - wie auch sein Kursziel von bislang 17,20 Euro.

