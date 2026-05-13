Südzucker Aktie
WKN: 729700 / ISIN: DE0007297004
|Prognose
|
13.05.2026 12:53:39
Südzucker-Aktie springt an: Konzern bestätigt Jahresziele und rechnet mit starkem Q1
Die Prognose für das laufende Geschäftsjahr (Anfang März 2026 bis Ende Februar 2027) bestätigte Südzucker. Dabei geht das Unternehmen von einem leichten Rückgang des Konzernumsatzes aus. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) soll zwischen 480 und 680 Millionen Euro herauskommen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen Erlöse in Höhe von 8,4 Milliarden Euro und einen operativen Gewinn von 535 Millionen Euro ausgewiesen.
Dabei verwiesen die Mannheimer, dass sich die wirtschaftlichen und finanziellen Auswirkungen der aktuellen geopolitischen und weltwirtschaftlichen Situation auf den zukünftigen Geschäftsverlauf des Unternehmens schwer einschätzen lassen. Der vollständige Geschäftsbericht für 2025/26 soll am 21. Mai veröffentlicht werden. An diesem Tag will der Konzern auch eine detaillierte Prognose für das laufende Geschäftsjahr geben.
Südzucker verarbeitet insbesondere Zuckerrüben und verkauft seine Produkte an Handel und Industrie. Neben dem Kerngeschäft verdient das Unternehmen sein Geld unter anderem mit Tiefkühlpizzen, Fruchtsaftkonzentraten für die Getränkeindustrie und Portionsartikeln wie Zuckersticks. Zum Konzern gehört außerdem die Biosprit-Firma Cropenergie.
Die Südzucker-Aktie notiert via XETRA zeitweise 2,88 Prozent höher bei 11,44 Euro.
/mne/stk
MANNHEIM (dpa-AFX)
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Südzucker AG (Suedzucker AG)
|
07.05.26
|XETRA-Handel: SDAX nachmittags mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
07.05.26
|Starker Wochentag in Frankfurt: SDAX legt am Donnerstagmittag zu (finanzen.at)
|
06.05.26
|Aufschläge in Frankfurt: SDAX legt zum Handelsende zu (finanzen.at)
|
06.05.26
|Freundlicher Handel: SDAX am Nachmittag in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
06.05.26
|Zuversicht in Frankfurt: SDAX liegt am Mittwochmittag im Plus (finanzen.at)
|
06.05.26
|Gewinne in Frankfurt: Zum Start Gewinne im SDAX (finanzen.at)
|
04.05.26
|Starker Wochentag in Frankfurt: SDAX verbucht zum Start des Montagshandels Zuschläge (finanzen.at)
|
30.04.26
|Freundlicher Handel: SDAX legt letztendlich zu (finanzen.at)