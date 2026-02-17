Südzucker Aktie
WKN: 729700 / ISIN: DE0007297004
|AO Abschreibung
|
17.02.2026 14:27:39
Südzucker-Aktie verliert deutlich: Verzicht auf Dividendenausschüttung
Das Geschäftsjahr läuft noch bis Ende Februar. Die Hauptversammlung ist am 16. Juli geplant. Im vergangenen Jahr hatte Südzucker 20 Cent je Aktie ausgeschüttet.
So reagiert die Südzucker-Aktie
Die Ende Dezember eingeleitete Erholung der Südzucker-Aktien erhält am Dienstag einen herben Rückschlag. Die Nachricht, dass der Zuckerkonzern außerordentliche Abschreibungen in dreistelliger Millionenhöhe erwartet und in der Folge die Dividende aussetzt, ließ den Kurs am Nachmittag um bis zu 8,4 Prozent absacken. Erst bei knapp 9 Euro kam es zu einer Stabilisierung. Zuletzt war der Abschlag mit 9,31 Euro aber immer noch mehr als fünf Prozent groß.
Die Aktien fielen damit jäh aus ihrem kurzfristigen Aufwärtstrend, der kurz vor Weihnachten begonnen hatte und zuletzt bei knapp über 10 Euro seine Spitzen gefunden hatte. Diesen Spitzen standen die Aktien am Dienstagmorgen mit 9,82 Euro im Tageshoch noch nahe. Durch den Rücksetzer wurden nun gleich mehrere technische Indikatorlinien mit mittel- bis langfristiger Bedeutung gerissen. Erwähnt seien dabei die Linien der 50-, 100- und 200-Tage-Durchschnitte.
/lew/jha/
MANNHEIM (dpa-AFX)
