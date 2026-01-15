Südzucker: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Südzucker hat am 13.01.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.11.2025 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,02 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,620 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Südzucker in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 9,18 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 2,16 Milliarden EUR im Vergleich zu 2,37 Milliarden EUR im Vorjahresquartal.

Die Schätzungen der Analysten hatten für das Quartals-EPS bei -0,020 EUR gelegen. Beim Umsatz waren die Experten von 2,17 Milliarden EUR ausgegangen.

Redaktion finanzen.at