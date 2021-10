Südzucker hebt Umsatzprognose an

MANNHEIM (dpa-AFX) - Der Nahrungsmittel- und Zuckerproduzent Südzucker wird etwas optimistischer für das laufende Geschäftsjahr. Das Management erwartet für die zwölf Monate bis Ende Februar 2022 jetzt einen Umsatz zwischen 7,1 und 7,3 Milliarden Euro, wie das im SDAX gelistete Unternehmen überraschend am Mittwochabend in Mannheim mitteilte. Zuvor war er von 7,0 bis 7,2 Milliarden Euro ausgegangen. Der operative Gewinn soll weiter 300 bis 400 Millionen Euro erreichen. Eigentlich wollte das Unternehmen seine endgültigen Zahlen zum zweiten Geschäftsquartal bis Ende August erst an diesem Donnerstag veröffentlichen. Die Südzucker-Aktie lag trotz der Nachrichten zuletzt noch mit knapp zwei Prozent im Minus./stw/jha/