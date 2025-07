Südzucker warnt vor schwachem Ergebnis im Quartal - Jahresprognose steht

MANNHEIM (dpa-AFX) - Der Zuckerhersteller Südzucker hat nach einem verhaltenen Start in das zweite Geschäftsquartal vor einem deutlichen operativen Gewinneinbruch in dem Dreimonatszeitraum gewarnt. Sowohl das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen als auch das operative Ergebnis dürften deutlich unter den entsprechenden Vorjahreswerten 190 beziehungsweise 114 Millionen Euro liegen, hieß es vom SDAX-Konzern am Mittwoch.

Die Mannheimer bestätigten jedoch die Prognose für das laufende Geschäftsjahr (Ende Februar). Nach wie vor rechnet das Unternehmen damit, dass sich die seit Herbst stark gesunkenen Zuckerpreise in der EU ab Oktober erholen. Das zweite Quartal läuft bei Südzucker von Juni bis Ende August. Die Aktie des Unternehmens verlor zuletzt fast zwei Prozent./men/he