Suedzucker zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Suedzucker hat am 13.01.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,01 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,340 USD erwirtschaftet worden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 2,51 Milliarden USD – eine Minderung von 2,70 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 2,58 Milliarden USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at