Süßwarenindustrie produziert 167 Millionen Schoko-Nikoläuse und Weihnachtsmänner

Berlin (Reuters) - Die Adventszeit- und Weihnachtszeit kann kommen: Dafür hat die deutsche Süßwarenindustrie in diesem Jahr rund 167 Millionen Schokoladen-Nikoläuse und -Weihnachtsmänner hergestellt.

Dies sei ein Rückgang von einem Prozent zum Vorjahr, teilte der Bundesverband der Deutschen Süßwarenindustrie (BDSI) unter Berufung auf eine Mitglieds-Umfrage am Freitag mit. "In schwierigen und ungewissen Zeiten zeigt sich, dass Süßwaren zu den kleinen Freuden des Alltags gehören", sagte BDSI-Hauptgeschäftsführer Carsten Bernoth.

Fast zwei Drittel (etwa 105 Millionen) der in Deutschland produzierten Schokoladen-Nikoläuse und -Weihnachtsmänner wurden in den vergangenen Wochen an den deutschen Lebensmittelhandel, an Kaufhäuser und den Fachhandel ausgeliefert. Mehr als ein Drittel (rund 62 Millionen) geht laut BDSI in den Export - und zwar nicht nur in die europäischen Nachbarstaaten, sondern auch nach Großbritannien, Kanada, USA sowie in aktuell sommerliche Zielregionen wie Australien, Neuseeland und Südafrika.

Immer mehr der süßen Hohlfiguren enthalten nach Nachhaltigkeitsstandards zertifizierten Kakao, wie der Verband erklärte. Demnach lag der Anteil an zertifiziertem Kakao in den in Deutschland verkauften Süßwaren 2022 bei 81 Prozent. Zum Vergleich: Bei der ersten Erhebung des BDSI unter seinen Mitgliedern 2011 waren dies nur rund drei Prozent.

