Engie Aktie
WKN: A0ER6Q / ISIN: FR0010208488
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08.09.2026 10:54:06
Suez Canal revival gathers pace as Hormuz crisis reroutes ships
In July, vessels transiting the waterway rise 27% year on year to 1,340Weiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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Nachrichten zu Engie (ex GDF Suez)
Analysen zu Engie (ex GDF Suez)
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