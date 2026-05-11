Sugai Chemical Industry gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Sugai Chemical Industry hat am 08.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS wurde auf 208,66 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Sugai Chemical Industry -9,420 JPY je Aktie verdient.

Der Umsatz lag bei 2,51 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 10,70 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2,27 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 353,00 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatte Sugai Chemical Industry ein EPS von 277,96 JPY je Aktie vermeldet.

Im Vergleich zum Vorjahr hat Sugai Chemical Industry im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Umsatzeinbruch von 2,86 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 6,43 Milliarden JPY im Vergleich zu 6,62 Milliarden JPY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at