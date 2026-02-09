|
09.02.2026 06:31:29
Sugai Chemical Industry zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Sugai Chemical Industry hat am 06.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Der Verlust je Aktie wurde auf 21,45 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Sugai Chemical Industry ein Ergebnis je Aktie von 201,61 JPY vermeldet.
Mit einem Umsatz von 1,33 Milliarden JPY, gegenüber 1,81 Milliarden JPY im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 26,68 Prozent präsentiert.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!