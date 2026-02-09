Sugai Chemical Industry zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Sugai Chemical Industry hat am 06.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Verlust je Aktie wurde auf 21,45 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Sugai Chemical Industry ein Ergebnis je Aktie von 201,61 JPY vermeldet.

Mit einem Umsatz von 1,33 Milliarden JPY, gegenüber 1,81 Milliarden JPY im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 26,68 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at