SUGI PHARMACY: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

SUGI PHARMACY veröffentlichte am 08.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.08.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 16,62 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 20,43 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 6,21 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 270,54 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 254,71 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at