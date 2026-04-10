SUGI PHARMACY gewährte Anlegern Blick in die Bücher

SUGI PHARMACY hat am 09.04.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 28.02.2026 endete.

SUGI PHARMACY hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 51,47 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 36,65 JPY je Aktie gewesen.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 260,21 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 6,91 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte SUGI PHARMACY einen Umsatz von 243,40 Milliarden JPY eingefahren.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 248,56 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatte SUGI PHARMACY ein EPS von 141,96 JPY je Aktie vermeldet.

Der Umsatz lag bei 1 010,34 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 15,07 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 878,02 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at