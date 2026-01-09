|
SUGI PHARMACY präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
SUGI PHARMACY hat am 08.01.2026 das Zahlenwerk zum am 30.11.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Es stand ein EPS von 38,96 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei SUGI PHARMACY noch ein Gewinn pro Aktie von 33,14 JPY in den Büchern gestanden.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 13,20 Prozent auf 249,96 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 220,81 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
