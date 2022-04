SUGI PHARMACY: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

SUGI PHARMACY ließ sich am 06.04.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat SUGI PHARMACY die Bilanz zum am 28.02.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS lag bei 75,05 JPY. Im letzten Jahr hatte SUGI PHARMACY einen Gewinn von 61,52 JPY je Aktie eingefahren.

Der Umsatz lag bei 158,95 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 1,58 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 156,48 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Die Erwartungen der Analysten für das abgelaufene Quartal lagen bei einem Gewinn von 67,14 JPY je Aktie. Beim Umsatz hatten die Experten mit 160,58 Milliarden JPY gerechnet.

Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 313,68 JPY je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei SUGI PHARMACY ein Gewinn pro Aktie von 341,68 JPY in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat SUGI PHARMACY 625,48 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 3,81 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 602,51 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Die Prognosen der Analysten hatten für das Gesamtjahr bei einem Gewinn je Aktie von 310,03 JPY gelegen. Auf Umsatzseite hatten sich die Experten-Schätzungen bei 626,49 Milliarden JPY, befunden.

