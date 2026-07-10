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10.07.2026 06:31:29
SUGI PHARMACY verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
SUGI PHARMACY hat am 09.07.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Der Gewinn je Aktie lag bei 38,14 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 117,28 JPY je Aktie vermeldet.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat SUGI PHARMACY in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,07 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 270,18 Milliarden JPY im Vergleich zu 245,46 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
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