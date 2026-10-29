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29.10.2026 06:31:29
SUGIMOTO gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
SUGIMOTO hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 28.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 26,13 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 23,38 JPY erwirtschaftet worden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 12,86 Milliarden JPY – ein Plus von 10,81 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem SUGIMOTO 11,60 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
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