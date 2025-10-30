SUGIMOTO hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

SUGIMOTO hat am 29.10.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS wurde auf 23,38 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 6,21 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 11,60 Milliarden JPY – eine Minderung von 4,88 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 12,20 Milliarden JPY eingefahren.

