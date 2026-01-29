SUGIMOTO präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

SUGIMOTO hat am 28.01.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 39,69 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 43,94 JPY erwirtschaftet worden.

Im abgelaufenen Quartal hat SUGIMOTO 13,50 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 3,16 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 13,94 Milliarden JPY umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at