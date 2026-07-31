Sugimura Warehouse legte Quartalsergebnis vor

Sugimura Warehouse präsentierte in der am 29.07.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 15,20 JPY. Im Vorjahresviertel hatte Sugimura Warehouse 13,93 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 2,75 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 0,93 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,72 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at