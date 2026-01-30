Sugimura Warehouse: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Sugimura Warehouse hat am 29.01.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 16,22 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Sugimura Warehouse ein EPS von 12,77 JPY je Aktie vermeldet.

Sugimura Warehouse hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2,86 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 3,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 2,76 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

