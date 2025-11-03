Sugimura Warehouse stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Sugimura Warehouse hat sich am 31.10.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals geäußert.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 13,64 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 14,69 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz lag bei 2,83 Milliarden JPY – das entspricht einem Abschlag von 1,16 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2,86 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at