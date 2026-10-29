Sugimura Warehouse: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Sugimura Warehouse hat am 28.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 12,29 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Sugimura Warehouse 13,64 JPY je Aktie verdient.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 1,07 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 2,86 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 2,83 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at