14.11.2025 06:31:28
SUGITA ACE informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
SUGITA ACE hat am 12.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2025 abgelaufen war.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 20,70 JPY gegenüber 30,62 JPY im Vorjahresquartal.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 1,24 Prozent auf 18,31 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 18,09 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
