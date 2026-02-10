SUGITA ACE informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

SUGITA ACE hat am 09.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es stand ein EPS von 42,11 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei SUGITA ACE noch ein Gewinn pro Aktie von 44,29 JPY in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,53 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 20,76 Milliarden JPY. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 20,65 Milliarden JPY.

Redaktion finanzen.at