Sugs Lloyd hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Sugs Lloyd präsentierte in der am 29.07.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

In Sachen EPS wurden 3,43 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Sugs Lloyd 3,56 INR je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite standen 784,0 Millionen INR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 594,1 Millionen INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at