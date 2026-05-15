Sugs Lloyd: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Sugs Lloyd hat am 12.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 14,26 INR gegenüber 7,57 INR im Vorjahr.

Das vergangene Geschäftsjahr hat Sugs Lloyd mit einem Umsatz von insgesamt 3,01 Milliarden INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 1,76 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren, um 70,67 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at