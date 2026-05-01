Sui North Gas stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Sui North Gas hat am 29.04.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.

Das EPS wurde auf 4,62 PKR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 3,77 PKR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Sui North Gas im vergangenen Quartal 274,69 Milliarden PKR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 25,12 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Sui North Gas 366,83 Milliarden PKR umsetzen können.

Redaktion finanzen.at