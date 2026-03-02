|
02.03.2026 06:31:29
Sui North Gas stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Sui North Gas präsentierte am 27.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.
Es stand ein EPS von 5,87 PKR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Sui North Gas noch ein Gewinn pro Aktie von 7,04 PKR in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 9,40 Prozent auf 304,91 Milliarden PKR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 336,53 Milliarden PKR gelegen.
