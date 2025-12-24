|
Sui South Gas gewährte Anlegern Blick in die Bücher
Sui South Gas hat am 22.12.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,89 PKR präsentiert. Im Vorjahr hatten 5,90 PKR je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz lag bei 93,60 Milliarden PKR – das entspricht einem Abschlag von 18,60 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 114,99 Milliarden PKR erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
