Sui South Gas gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Sui South Gas hat am 27.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS belief sich auf 1,00 PKR gegenüber 2,11 PKR je Aktie im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 7,29 Prozent auf 101,39 Milliarden PKR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 109,36 Milliarden PKR gelegen.

Redaktion finanzen.at