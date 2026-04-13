SUITX by Ottobock: Smarte Exoskelette und digitale Ergonomie



EQS-Media / 13.04.2026 / 10:00 CET/CEST



Smarte Exoskelette und digitale Ergonomie

Auf der Hannover Messe zeigt ‚SUITX by Ottobock‘ vernetzte, KI-basierte Lösungen für gesündere Arbeitsplätze



Duderstadt, 13. April 2026



‚SUITX by Ottobock‘ präsentiert sich auf der Hannover Messe vom 20. bis 24. April 2026 als konsequent weiterentwickelter Geschäftsbereich: Ergänzend zum Exoskelett-Portfolio bietet ‚SUITX by Ottobock‘ jetzt skalierbare digitale Ergonomie-Lösungen, die Hardware, Sensorik und KI-basierte Analysen systematisch verbinden. Die neuen Technologien und Services zeigt das Team von SUITX, Teil des Medizintechnikunternehmens Ottobock, auf der Messe (Halle 26, Stand F41) anhand konkreter Industrie- und Logistikanwendungen.

Exoskelette sind in vielen Arbeitsabläufen inzwischen etabliert, etwa bei der Überkopfarbeit in der Automobilmontage oder Hebetätigkeiten in der Logistik. Unternehmen wie IKEA , MAN und Airbus setzen seit Jahren und teilweise in mehr als 30 Ländern auf die Lösungen von ‚SUITX by Ottobock‘, um ihre Mitarbeitenden gesund zu halten. Exoskelette gelten als eine der effektivsten Maßnahmen, um körperliche Belastungen zu reduzieren und Ausfallzeiten nachhaltig zu verringern.

„Nun gehen wir den nächsten Schritt und vernetzen unsere Exoskelette mit KI-gestützten Anwendungen und digitalen Services“, sagt Martin Böhm, Chief Experience Officer bei Ottobock und verantwortlich für den Geschäftsbereich. „Als Plattformanbieter für Ergonomie können wir Menschen an ihren Arbeitsplätzen künftig noch einfacher, smarter und individueller entlasten. Die Digitalisierung eröffnet Unternehmen neue Möglichkeiten, ergonomische Risiken datenbasiert zu erkennen und Abläufe im laufenden Betrieb zu optimieren. Und dies sogar mittlerweile als Plug-and-Play-Lösung.“

Intelligentes Exoskelett mit neuer App

Nach der Premiere auf der Hannover Messe 2025 hat sich das erste intelligente Rücken-Exoskelett von ‚SUITX by Ottobock‘ – das IX BACK VOLTON – bei zahlreichen Industrie- und Logistikunternehmen bewährt. Auf der CES in Las Vegas stellte der Geschäftsbereich im Januar 2026 erstmals die digitale Erweiterung vor: Die Volton XP Companion App kombiniert Sensordaten mit ergonomischen Analysen, Aktivitätsprofilen und Nutzungstrends. Unternehmen erhalten damit eine objektive Datenbasis, um den Exoskelett-Einsatz zu steuern und ergonomische Verbesserungen messbar zu machen. Die App-Einführung in den ersten Märkten ist für 2026 geplant.

Das nur 4,8 Kilogramm leichte Exoskelett – das weltweit leichteste batteriebetriebene Modell seiner Klasse – entlastet die Wirbelsäule beim Heben schwerer Lasten um bis zu 17 Kilogramm pro Vorgang. Möglich wird dies durch intelligente Sensorik, präzise Motorentechnologie und eine adaptive Kraftunterstützung, die sich in Echtzeit an jede Bewegung anpasst.

KI-basiertes Ergonomie-Tool

Ein weiterer Baustein auf dem Weg zum übergreifenden Ergonomie-Anbieter ist der Ausbau des KI-gestützten Tools AIRGO XP. Gemeinsam mit der MotionMiners GmbH entwickelt SUITX by Ottobock die Lösung weiter, um ergonomische Belastungen in Echtzeit und auf Datenbasis zu erfassen. Das System analysiert Bewegungsmuster am Arbeitsplatz, identifiziert ungünstige Haltungs- und Bewegungsabläufe und leitet daraus konkrete Optimierungsschritte ab. So entstehen individuelle Trainingsprogramme für Mitarbeitende und klare Entscheidungsgrundlagen für Führungskräfte, um Prozesse ergonomischer zu gestalten.

„Die Verbindung aus digitaler Ergonomieanalyse und Exoskeletten schafft einen klaren Mehrwert für Industrie und Logistik“, sagt David Duwe, Vice President SUITX by Ottobock Europe. „Wenn wir die physische Entlastung unserer Systeme mit den präzisen Daten von AIRGO XP kombinieren, entsteht ein schlüssiges ergonomisches Gesamtsystem. Der digitale Coach – von einigen Kunden sogar ‚Ergonomie Engel‘ genannt – erleichtert den Einstieg in das Thema erheblich. Unternehmen erkennen Belastungen früher und können Arbeitsplätze gezielt verbessern, wovon Mitarbeitende unmittelbar profitieren.“

Forschung als Entwicklungsmotor

Parallel zur digitalen Produktstrategie entwickelt SUITX by Ottobock auch seine Exoskelett-Hardware konsequent weiter und untermauert diese Entwicklung mit Forschungsprojekten. Wie hoch das Entlastungspotenzial speziell bei Überkopfarbeiten ist, zeigt eine aktuelle Langzeitstudie, die ‚SUITX by Ottobock‘ gemeinsam mit dem IFA der DGUV bei Airbus geplant und in dieser Form weltweit einmalig umgesetzt hat. Über mehr als 18 Monate wurden Mitarbeitende im realen Arbeitsumfeld mit Sensoren ausgestattet; insgesamt flossen über 477 Messstunden in die Analyse ein – darunter zahlreiche Tätigkeiten über Schulterhöhe. Die Auswertung zeigt deutlich erhöhte Belastungen in Nacken und Schulterregion, insbesondere bei wiederholten Halte- und Montagepositionen. Exoskelette konnten diese Belastungen um bis zu 43 Prozent reduzieren und halfen, ungünstige Bewegungsmuster zu vermeiden. Gleichzeitig wurden Effizienzgewinne von bis zu 14 Prozent erzielt.

„Auch wenn Robotik in Industrie und Logistik weiter voranschreitet, viele Tätigkeiten werden weiterhin von Menschen ausgeführt“, sagt David Duwe. „Der Nutzen von Exoskeletten wird immer stärker wahrgenommen und gehört für viele Unternehmen inzwischen selbstverständlich zur modernen Arbeitssicherheit. Entscheidend für die Akzeptanz ist dabei ein hoher Tragekomfort, denn nur dann werden Exoskelette dauerhaft genutzt.“

Genau an diesem Punkt setzt ‚SUITX by Ottobock‘ mit der neuen Generation des IX SHOULDER AIR an. Das seit 2018 im Einsatz bewährte Modell wurde technisch und ergonomisch weiterentwickelt: Ein flexiblerer Funktionsmechanismus sorgt für präzisere Armbewegungen und stabilere Führung, abnehmbare Textilkomponenten erleichtern Reinigung und Wartung. Anwenderfeedback aus verschiedenen Branchen ist in die Anpassungen eingeflossen, um die Unterstützung bei Überkopfarbeiten praxisgerecht zu verbessern.

Tests und Verfügbarkeit

Auf der Hannover Messe (Halle 26, Stand F41) können BesucherInnen die Exoskelette und digitalen Tools von ‚SUITX by Ottobock‘ direkt testen und sich von Ergonomie-ExpertInnen beraten lassen. Für den Test im eigenen Betrieb bietet das Unternehmen „Experience-Pakete“, inklusive Arbeitsplatzanalyse, Mitarbeiterschulung und digitaler Auswertung. Darüber hinaus sind ausgewählte Exoskelette in über 30 WÜRTH-Fachgeschäften in Deutschland verfügbar.

Über ‚SUITX by Ottobock‘

Seit 2012 entwickelt SUITX am Körper getragene Stützstrukturen, sogenannte Exoskelette, um den Arbeitsalltag von körperlich arbeitenden Menschen zu erleichtern. SUITX ging aus dem Robotics and Human Engineering Laboratory der University of California, Berkeley, hervor. Ende 2021 haben sich Ottobock und SUITX zusammengeschlossen, um als ‚SUITX by Ottobock‘ zukunftsweisende Exoskelette zu entwickeln. Hocheffizient und sehr leicht, verhindern diese Exoskelette muskel-skelettale Erkrankungen bedingt durch schwere körperliche Arbeit. ‚SUITX by Ottobock‘ bietet eine einzigartige Kombination aus innovativen Software- und Hardware-Produkten für gesündere Arbeitsplätze. Dazu gehören die Analyse von Arbeitsplätzen, Beratung zur Ergonomie und der gezielte Einsatz von Exoskeletten.

Mehr Informationen unter www.suitx.com.

Über Ottobock

Derbörsennotierte,globale MedTech-Champion Ottobock vereint über 100-jährige Tradition mit herausragender Innovationskraft in den Bereichen Prothetik, Neuro-Orthetik und Exoskelette. Ottobock entwickelt innovative Versorgungslösungen für Menschen mit eingeschränkter Mobilität und treibt die Digitalisierung der Branche voran. Gegründet 1919 in Berlin, ist das Unternehmen mit fast 9.300 Mitarbeitenden (Vollzeitkräften) heute mit seinem Geschäft in 45 Ländern aktiv und betreibt das größte internationale Patientenversorgungsnetzwerk mit rund 400 Patientenversorgungszentren weltweit. Mit einer starken F&E-Quote im Produkt- und Komponentengeschäft und mehr als 2.600 Patenten und Patentanmeldungen prägt Ottobock die HumanBionics-Landschaft der Zukunft. Die Mission, die Bewegungsfreiheit, Lebensqualität und Unabhängigkeit von Menschen zu verbessern, ist tief in der DNA des Unternehmens verwurzelt – wie auch sein gesellschaftliches Engagement: Seit 1988 ist Ottobock Partner und Unterstützer der Paralympischen Spiele. Ottobock weltweit – The Human Empowerment Company

Ansprechpartnerin

Ottobock SE & Co. KGaA

Unternehmenskommunikation

Gesa Liss

Telefon: +49 (0)151 44 16 18 37

E-Mail: gesa.liss@ottobock.de