Sukegawa Electric stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Sukegawa Electric hat am 07.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.

Das EPS belief sich auf 61,45 JPY gegenüber 52,68 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Sukegawa Electric in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,03 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1,66 Milliarden JPY im Vergleich zu 1,64 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at